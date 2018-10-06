Akhisarspor kritik 90'da

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de ilk 7 haftada tek galibiyetle düşme hattında kalan Akhisarspor, yarın Trabzonspor'u çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı E-F-G-H bloklar 70, C-D-I-J bloklar 60, A-B-K-L bloklar 50, maraton 40, kale arkaları 30, misafir tribün ise 39 TL olarak açıklandı. Akigo'da iç sahadaki son Galatasaray maçını güney kale arkası tribünde izleyen taraftarlar, bloke cezaları nedeniyle stada giremeyecek. Trabzonspor taraftarına ise stat kapasitesinin yüzde 10'luk kontenjanı ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Serginho ile Eray bu maçta görev yapamayacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Standard Liege'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Akhisarspor, ligde 7 maçta 5 puan topladı. Akhisar, son iç saha maçında Galatasary'ı 3-0 yendikten sonra Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Üst üste 2 mağlubiyetten sonra geçen hafta Kasımpaşa engelini aşan Trabzonspor ise 7 haftayı 10 puanla geçti. Lig yarışının kendileri için en önemli kategori olduğunu söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz. Bir an önce galibiyet serisi başlatıp çıkışa geçmemiz şart. Trabzonspor önünde kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;

Fatih - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Aykut, Sissoko, Regattin, Güray, Manu, Seleznyov