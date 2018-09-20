Akhisarspor - Krasnodar maçının ilk 11'leri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor, J Grubu'ndaki ilk maçında Krasnodar ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Ville Nevalainen yönetecek. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yaparken, Petri Viljanen ve Dennis Antamo ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sami Nykänen olacak.

Akhisarspor ve Krasnodar'ın ilk 11'leri şöyle;

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner Osmanpaşa, Kadir, Sissoko, Serginho, Güray Vural, Josue, Regattin, Seleznov

KRASNODAR: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Wanderson, Gazinski, Ari, Claesson, Mamaev, Kaboré, Stotski