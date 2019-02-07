Akhisarspor - Kasımpaşa: 3-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR ()

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mustafa Sönmez (xx), Mustafa Savranlar (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Zeki (xxx), Lopes (xx) (Dk. 89 Rotman), Caner (xxx), Musa (xxx) (Dk. 82 Güray), Aykut (xxx), Barbosa (xx), Sissoko (xx), Josue (xxx), Regattin (xxx), Cikalleshi (xxxx) (Dk. 81 Manu)

KASIMPAŞA: Ramazan (x) - Youssef (x), Veigneau (x) (Dk. 83 Özgür), Veysel (xx), Popov (x), Sadiku (x) (Dk. 64 Hajradinovic xx), Pavelka (xx), Tarkan (x) (Dk. 78 İlhan x), Perica (x), Trezeguet (xx), Koita (x)

GOLLER: Dk. 41 - Dk. 51 Cikalleshi, Dk. 73 (P) Josue (Akhisarspor) - Dk. 90+3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Musa (Akhisaspor) - Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Kasımpaşa’yı yenerek avantajı cebine koydu: 3-1. Maçın 41'inci dakikasında Cikalleshi gol perdesini açtı. Arnavut forvet 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Josue 73’te penaltıdan yeşil siyahlıları rahatlatırken, Hajradinovic 90+3'üncü dakikada attığı güzel golle maça nokta koydu. Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Ege ekibi bu galibiyetle hem moral buldu, hem de İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi yarı finale göz kırptı.

2'nci dakikada Sadiku’nun kısa düşen kafa pasında Regattin araya girmek istedi. Ancak Kasımpaşa kalecisi Ramazan topa son anda müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

15'inci dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda Sissoko kafayı vurdu, kaleye giden topu Veigneau son anda çizgiden çıkardı.

30'uncu dakikada Barbosa’nın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

41'inci dakikada Akhisarspor öne geçti. Barbosa’nın sol kanattan ortaladığı topa altıpas üzerinden Cikalleshi kafayı vurdu: 1-0.

50'nci dakikada Koita’nın kafayla indirdiği topa Tarkan gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada Akhisarspor 2'nci golünü attı. Kasımpaşa defansına yapılan baskı sonucunda Aykut topu Cikalleshi’ye aktardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Arnavut futbolcu aşırtma bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.

54'üncü dakikada Trezeguet’nin kullandığı frikikte top yan direkten döndü.

72'nci dakikada Akhisarspor lehine penaltı kararı çıktı. Veigneau’nun Regattin’i düşürmesiyle hakem Serkan Tokat beyaz noktayı gösterdi.

73'üncü dakikada Josue’nin penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

79'uncu dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Veigneau’nun ortasında kaleci Fatih topu elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Trezeguet’in vuruşunda Musa çarpan top direkten kornere çıktı.

90+3'üncü dakikada ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hajradinovic kaleci Fatih'i mağlup etti: 3-1.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

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