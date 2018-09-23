Akhisarspor - Galatasaray maçından notlar

Onur ATIŞ / AKHİSAR () - Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-1, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ise Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray'da cezalı orta saha oyuncusu Belhanda, Akhisarspor deplasmanında kadrodaki yerini alamadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'inden dört değişikliğe giderek Akhisar'da sahaya çıktı. Terim, takımın tek santrforu Eren Derdiyok'u kulübeye çekip Onyekuru'ya şans verirken, stoperde Donk'un yerine genç Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam sağ bekte Linnes'in yerine Mariano'yu oynattı, Belhanda'nın yerine de Sinan'ı sahaya sürdü.

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarından ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor'da takımı sahaya antrenör Cem Kavcak çıkardı. Kavcak, hafta içinde oynanan Krasnodar karşılaşmasının ilk 11'inden 2 değişiklik yaptı. Yeşil kırmızılılarda cezalı Seleznyov'un yokluğunda ileride Manu oynarken, Josue'nin yerine de orta alanda Eray forma giydi. Akhisarspor ve Galatasaraylı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.