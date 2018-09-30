Akhisarspor deplasmanda yok

AKHİSAR, ()

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta son şampiyon Galatasaray'ı 3-0 yenerek sükse yapan Akhisarspor, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilirken, bu sezon dördüncü deplasman randevusundan da puansız ayrıldı.

Oynadığı 4 deplasman maçını da kaybedip alt sıralarda kalan yeşil-siyahlılar, Alanya'da Fatih'in penaltı kurtarıp takıma moral kazandırması, rakip takımın son 20 dakikada 10 kişi kalmasına rağmen puan alamadı.

Maçın başında gol yemenin oyun planlarını bozduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Oyunsal anlamda biraz güvensizliğe sebep oldu. Daha öncede deplasmanlarda sorunlu bir durumumuz söz konusuydu. Artık UEFA Avrupa Ligi'ndeki Standard Liege maçına odaklanacağız. Dönüşte de çok önemli bir Trabzonspor maçı var. Bizim için hayati önemli. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya gayret edeceğiz" dedi.

Akhisarspor'da 4 maçlık cezası bittikten sonra son dakikada Alanya ağlarını sarsan Seleznyov, sahalara golle döndü.