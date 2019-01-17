Akhisarspor'dan üçlü imza

Barış GEZİCİ / AKHİSAR,() -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 3 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi. Yeşil-siyahlı ekibin 2.5'ar yıllığına renklerine bağladığı Kayserispor'dan Sloven ön libero Rajko Rotman, Göztepe'den Arnavut golcü Sokol Cikalleshi ile Trabzonspor'dan sağ bek Zeki Yavru, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basına poz verdi. İmza törenine Asbaşkan Harun Eryüksel de katıldı. Lisansı çıkarılan 3 futbolcunun da yarın Beşiktaş maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Akhisarspor'u transfer olmadan önce de yakından takip ettiğini söyleyen Zeki, "Burası büyük bir aile. Akhisar'da arkadaşlarım vardı. Oynadığım takımlarda bir yandan Akhisar'ın da başarılı olmasını istiyordum. Hepimize hayırlı olsun. Bu takımı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İlk yarıda 3 kulvarda zorlu bir süreç vardı. İkinci yarıda zor bir fikstür var ama bunu avantaja çevirerek iyi yerlere gelmek istiyoruz. Farklı mevkilerde forma giyebiliyorum. Hocam beni nerede tercih ederse oynamaya hazırım" dedi.

Akhisarspor'da daha önce 2016-17 sezonunda kiralık olarak oynayan Cikalleshi, evi olarak hissettiği Akhisarpor'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Cikalleshi, elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirerek, "Takımın durumunu biliyorum. İlk yarı performansına baktığımızda golcüye ihtiyaçları vardı. Ben de gol atmak için buradayım. Taraftarlara bana sosyal medyada verdikleri destek mesajları için çok teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Yarın oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama hazırım ve oynarsam mutlu olurum" şeklinde konuştu.

Ülkemizde daha önce Göztepe'de de forma giyen Rotman ise "Burayla ilgili hep iyi şeyler duydum, futboculardan iyi görüşler aldım ve Akhisar'ı tercih etmemin sebeplerinden biri de bu oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Geleceğe pozitif bakıyorum. Futbolcular için yeni bir takıma gelmek yeni bir mücadeledir. Kendimi hazır hissediyorum ve yarın Beşiktaş'a karşı hocamız şans verir de forma giyersem elimden gelenin en iyisini yapacağım. İkinci yarıda Akhisarspor'u ligde çok daha iyi bir konuma getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

STOPER ARIYOR

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transferde stoper de almak istediklerini söyledi. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arslan, "Sayısal olarak sakatlardan dolayı eksildik. Gelen 3 oyuncu da iyi isimler. Cikalleshi burada iyi bir katkı vermiş, Akhisar'ın benimsediği bir oyuncu. Kadroda Zeki'nin kendi jenerasyonundan çok oyuncumuz var. Rotman kalitesine inandığımız, iletişimi iyi bir isim. Devre arasında gelenlerin adapte olması kolay değil ama iyi transferler yaptık. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum" diye konuştu.

Sakatlıklardan dolayı ilk yarıda çok eksikler yaşadıklarını, futbolcularının bile takıma transfer yapılmasını istediğini söyleyen Arslan, "Stoper bölgesinde isteğimiz oyuncular var. Önemli bir stoper almamız gerekiyor. Onu da alırsak başka ihtiyacımız aklamayacak" şeklinde konuştu. Arslan, yarın Beşiktaş'la oynanacak ikinci yarının ilk maçında 3 oyuncunun da ilk 11'de olmasa dahi kadroda olacaklarını söyledi. Cihat Arslan, "Rakibimiz Beşiktaş çok büyük bir camia ama biz de kazanmak için sahada olacağız. Formumuzu yakaladığımız takdirde ikinci yarıda 25'in üzerinde puan toplayacağımıza inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İmza töreninden görüntü

- Zeki Yavru'nun açıklamaları

- Sokol Cikalleshi'nin açıklamaları

- Rajko Rotman'ın açıklamaları

- Teknik Direktör Cihat Arslan'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)