Akhisarspor'da Susic imzayı attı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisarspor, teknik direktörlük görevine getirilen Safet Susic'le 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yöneticiler ve teknik ekip katıldı. Yardımcılıklarını takımda daha önce kaptanlık yapıp futbolu Akhisar'da bırakan Emrah Eren, bir dönem Real Madrid'de forma giyen Elvir Baliç ve Fevzi Layiç'in yapacağı 63 yaşındaki Boşnak teknik adam, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Philip Cocu'yla birlikte iki yabancı teknik direktörden biri olacak. Akigo, Susic yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yarın saat 18.00'de tesislerinde yapacak. İmza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Susic, "Herkes bana Akhisar için çok iyi bir kulüp diye söyledi. Umuyorum ki biz bu sene çok güzel sonuçlar alacağız" dedi.

Susic, "İlk önce Süper Kupa'da Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri Galatasaray'la karşı karşıya geleceğiz. Onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Avrupa ekiplerine karşı oynayacağız. Kura çekimlerini bekliyoruz. Karşımıza gelecek ekipleri bilmeden bir şey söyleyemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, her alandaki mücadele için çok iyi çalışacağız" diye konuştu.

Transfer politikasını da değerlendiren Saffet Susic, "Futbolcularımıza bakacağız. Hangi mevki ve hangi futbolculara sahip olduğumuzu göreceğiz ve sonra oturup konuşacağız. Başkanımız bana 2-3 tane çok iyi futbolcu alacağımızı söyledi. Ama önce pozisyonları görmemiz lazım. Ben buraya gelmeden önce tüm takımlarda ofansif futbolu tercih ettim. Çok iyi sonuçlar için çok iyi çalışacağız" ifadelerini kullandı

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