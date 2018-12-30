Akhisarspor'da Onurcan da gitti

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde kadro dışı bırakılan Seleznyov'un yanı sıra verim alınamayan Dany ve Larsson'u gözden çıkaran Akhisarspor'da orta saha oyuncusu Onurcan Güler de takımdan ayrıldı. Bu sezon 4 lig, 1 Türkiye Kupası maçında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Afjit Afyonspor'a transfer oldu.

Akigo'da sezon başında satış listesine konulup elde kaldıktan sonra lisansı çıkarılan, ilk yarının son haftalarında oynamaya başlayıp attığı gollerle takımın kurtarıcısı olan Bokila ise kadroda tutulacak. Yeşil-siyahlılarda stres kırığı nedeniyle ameliyat olan Eray, 2-10 Ocak tarihleri arasında yapılacak Antalya kampının kadrosunda yer almayacak.

