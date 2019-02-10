Akhisarspor çıkış arıyor

AKHİSAR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında oynadığı 3 maçı da kaybederek düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında galibiyet arayacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Ali Palabıyık düdük çalacak. Sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Akigo'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany, Eray, Bokila, Güray, cezalı Rotman ve hem sakat hem de cezalı olan Lopes görev yapamayacak.

Cocalic'in cezası biterken uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Bilal Kısa ve Kadir ise iyileşti. Ligde en son 15. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, 17 puanla son sırada yer alıyor. Sivasspor'un ise 28 puanı var. Akhisar, ligdeki kötü gidişe rağmen geçen yıl müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek yarı final kapısını aralamıştı.

AKHİSARSPOR

Fatih - Zeki, Caner, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Sissoko, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi