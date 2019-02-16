Akhisarspor - Ankaragücü: 0-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () -

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mehmet Kısal (xx), Hakan Yemişken (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Zeki (xxx), Caner (xx), Cocalic (xx), Kadir (x), Sissoko (xx), Barbosa (x) (Dk. 66 Onur x), Serginho (x) (Dk. 82 Bokila), Josue (xx), Regattin (xx), Cikalleshi (x)

ANKARAGÜCÜ: Altay (xxxx) - Kitsiou (xxx), Kulusic (xxx), Pazdan (xx), Moke (xx), Sedat (xx), Djedje (x), Sacko (xx) (Dk. 72 İlhan x), Canteros (x) (Dk. 55 Mehmet Sak x), Boyd (xx) (Dk. 82 Aydın), Orgill (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Serginho, Dk. 65 Josue, 90+6 Onur (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje, Dk. 57 Mehmet Sak, Dk. 89 İlhan (Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Djedje (Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta kurtuluş mücadelesi veren sonuncu Akhisarspor, tehlike hattının bir basamak üzerinde yer alan Ankaragücü ile evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. Yeşil-siyahlılar girdiği net fırsatları gole çeviremezken, konuk Ankaragücü 51'inci dakikada Djedje'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın 89'uncu dakikasında Ankaragücü'nden İlhan topu ağlara gönderdi. Önce santra noktasını gösteren Hakem Halis Özkahya, pozisyonu VAR odasının uyarısıyla bir kez daha izleyip İlhan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi, golü geçersiz saydı. Maçın uzatma dakikalardında iki takım da önemli pozisyonları değerlendiremeyip 1'er puana razı oldu. Yeni teknik direktörü Cem Kavçak yönetiminde ilk maçına çıkan Akhisarspor, bu sonuçla puanını 18'e çıkarıp sonunculuktan kurtulamadı. Ankaragücü ise 24 puana yükselse de alt sıralardan uzaklaşamadı.

8'inci dakikada topu kapan Sedat, ceza sahasına pasını gönderdi. Orgill sol çaprazda meşin yuvarlağa dokunamadı, kaleci Fatih tehlikeyi önledi.

14'üncü dakikada Regattin'in pasında Josue topa bekletmeden vurdu. Ankaragücü kalecisi Altay meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

23'üncü dakikada Regattin'in ortasında Serginho bomboş durumda kafayı vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

35'inci dakikada Cikelleshi ceza yayının gerisinde şansını denedi, kaleci Altay gole izin vermedi.

43'üncü dakikada Josue'nin serbest vuruşunda verdiği pasla ceza sahasına hareketlenen Serginho bekletmeden vurdu, top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada Ankaragücü 10 kişi kaldı. Josue'ye sert müdahalede bulunan Djedje ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

61'inci dakikada Cikalleshi'nin ara pasında Regattin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Regattin'den önce araya giren Kulusic topu son anda kornere attı.

69'uncu dakikada Josue'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Altay topu son anda köşeden kornere tokatladı.

74'üncü dakikada Regattin ortaladığı topu Onur, Sissoko'ya çıkardı. Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Altay topa hakim oldu.

89'uncu dakikada Ankaragücü'nün golü iptal oldu. Soldan ceza alanına giren Aydın'ın şutu Cocalic'ten sekti. Caner'den önce topu kapan İlhan plase bir vuruşla ağlara gönderdi. Ancak Halis Özkahya, Video Yardımcı Hakem (VAR) orasının uyarısıyla pozisyonu izledi. Özkahya İlhan'ın topu elle kontrol ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka başladığı gibi sona erdi.