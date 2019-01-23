Akhisarspor'a kupa morali

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayıp düşme hattına gerileyen, maçta esame listesine 13 yabancı yazarak kural hatası yaptığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilip hükmen mağlup ilan edilmesi beklenen Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Ligdeki rakiplerinden Kayserispor'u kupanın son 16 turundaki ilk karşılaşmada deplasmanda 2-1 mağlup eden Akhisar, rövanşta 0-0'lık eşitlikle turladı. Dev kupayı geçen yıl tarihinde ilk kez müzesine götürmeyi başaran yeşil-siyahlı ekip, bu sezon da çeyrek finale çıkarak erken havlu atmadı. Ligde 17 puanı bulunan, pazar günü 15 puandaki son sıradaki rakibi Çaykur Rizespor'a kritik 90 dakikada konuk olacak Akigo'da yeni transferler Cikalleshi ve Rotman da kupada form tuttu.

Türkiye Kupası'nda geçen seneden şampiyon unvanları olduğunu hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Bu unvan bizi Avrupa'ya taşıdı. Akhisar tarihinde çok değerliydi. Kupa rövanşında 6 sakatımız vardı. Üzerine Lopes babasının rahatsızlığı nedeniyle yoktu. İlk maçın avantajlı skoruyla turu geçtik" dedi.

Akhisar'da babası mide kanseri olan Lopes'in hafta başında ülkesi Portekiz'e giderek dün döndüğü öğrenildi. Ara transferde Göztepe'den Arnavut golcü Sokol Cikalleshi, Kayserispor'dan Sloven ön libero Rajko Rotman, Trabzonspor sağ bek Zeki Yavru'dan sonra Boşnak stoper Edin Cocalic'i kadrosuna dahil eden Akhisarspor, yabancı bir golcü daha alıp transferi noktalamayı planlıyor.

LARSSON GİTTİ

AKHİSARSPOR'da ilk yarıda forma şansı bulamayan, devre arasında kulüp bulması istenmesine rağmen Antalya kampına götürülen Larsson'la yollar ayrıldı. Akigo'da 2016-17 sezonunun devre arasından bu yana forma giyen İsveçli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırıldı. Devre arasında Seleznyov'u da Malaga'ya satan Akhisarspor, bir yabancı daha alırsa Dany'nin de sözleşmesini sonlandıracak.

ERYÜKSEL DEVAM

AKHİSAR'da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Salih Hızlı'nın yerine AK Parti'den ilçe belediye başkanlığına aday olan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, kulüpteki görevinden ayrılmayacak. Seçimlere Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak giren Eryüksel, 3. Lig'den beri sürdürdüğü başkanlık görevini sürdürecek. Hüseyin Eryüksel, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilirse kulüpteki görevini bırakmak zorunda kalacak.