Akhisarspor 3'te 3 istiyor

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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon evinde dev rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi farklı yenen Akhisarspor, yarın ikinci yarının ilk maçında ağırlayacağı Beşiktaş'a da aynı tarifeyi uygulamayı hedefliyor.

Yeşil-siyahlılar, bu sezon ligde yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 3-0 gibi farklı sonuçlarla mağlup etmeyi başardı. Yarın 20.30'da başlayacak Beşiktaş karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla hazırlanan Akhisar, hem devreye 3 puanla başlamak, hem de alt sıralarla bağlarını koparmak istiyor. Ege temsilcisi, ligde sezonun ilk yarısını 17 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamladı.

Beşiktaş sınavı öncesi devrenin ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral tazeleyen Akhisar'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Eray, Dany, Kadir ve Bilal yarın görev yapamayacak. Yeşil-siyahlılar ara transferde daha önceden anlaşmaya vardığı futbolculardan Trabzonspor'dan sağ bek Zeki Yavru'dan sonra Göztepe'den aldığı golcü Sokol Cikalleshi'yle 3.5, Kayserispor'dan gelen ön libero Rajko Rotman'la ise 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Cikalleshi, daha önce 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'den kiralık olarak Akhisar'da forma giyerek 7 gol attı.

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