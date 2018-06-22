Akhisar'da Güray Yuvaya Döndü

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un yerine Saffet Susic'i getiren Akhisarspor, Kayserispor'dan ayrılan eski yıldızı Güray Vural'la da el sıkıştı. Akigo'nun ilk dış transferi olacak 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Denizlispor altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig'de 2012-2016 arasında 4 yıl yeşil-siyahlılarda forma giydi.

Akigo'daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Güray, geçen sezon Kayserispor'da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Dış transferde atağa kalkacak Akigo, daha önce iç transferde Barbosa, Aykut, Onur, Hasan Ali'yle sözleşme yenileyip Galatasaray'la söz kesen Muğdat, Başakşehir'e transfer olan Soner'in yanı sıra Olcan ve Bia'yla yollarını ayırmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2018, 12:01