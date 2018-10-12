Akdeniz Üniversitesi'nde futbol söyleşisi

ANTALYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 'Türk Futbolu' başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın konuşmacı olduğu söyleşi öncesinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tef ve kanun eşliğinde müzik dinletisi sundu. Mesut Bakkal, Türk sporu ve futbolunun sorunlarına değinerek mevcut sorunların çözümü olarak meclisten çıkacak spor yasasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin ve eğitimcilerin sorularına esprili ve tatmin edici cevaplar veren Bakkal, "İlk defa katıldığım bir söyleşide bu kadar çok soruyla ve ilgiyle karşılaştım. Siz gençlerin spora ve futbola olan ilgisi beni son derece memnun etti" diye konuştu.

Sunumunun ardından beslediği sokak hayvanlarının fotoğraflarını gösteren Mesut Bakkal, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Söyleşinin ardından Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kılınç, Mesut Bakkal'a çiçek ve plaket takdim vererek teşekkür etti.

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