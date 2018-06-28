Akdeniz Oyunları'ndan madalyayla dönen cimnastikçilere karşılama

İZMİR, ()

İSPANYA'nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda 9 madalya kazanan artistik cimnastik milli takım sporcuları, yurda döndü.

Rekortmen sporcular, Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nüammer Uslu tarafından çiçeklerle karşılandı. Akdeniz Oyunları'nda paralel aletinde altın, atlama masası ve yerde gümüş, genel tasnifte bronz madalyaya ulaşan Ahmet Önder, halkada altın madalya kazanan İbrahim Çolak, barfiks aletinde ikinci olan Ümit Şamiloğlu, atlama masasında bronz madalyaya ulaşan Ferhat Arıcan ile kadınlar yerde gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı'nın da yer aldığı cimnastikçi ve antrenörlere, davul zurnalı karşılama düzenlendi.

Karşılamada İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, cimnastikçilerin aileleri, yakınları ve arkadaşları yer aldı. Uslu'nun sporculara çiçek verdiği karşılama sırasında Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da telefonla cimnastikçileri tebrik etti. Nüammer Uslu, cimnastik branşında öncelikle yapılan tesislerin ardından sporcu başarılarının da arka arkaya geldiğini söyledi. Cimnastikte başarılı İzmirli sporcuların çokluğuna dikkati çeken Uslu, "Milli cimnastikçilerimiz Akdeniz Oyunları'nda da başarılı sonuçlara imza attılar. Hepsini tebrik ediyorum, bu başarılarının devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

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