Akdeniz Oyunları'nda dördüncü gün sona erdi

TARRAGONA,()

Akdeniz Oyunları'nın dördüncü günü, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nın dördüncü günü, bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi.

Millilerin bugünkü müsabakalarda kazandıkları madalyalar şu şekilde:

- Milli halterci Celil Erdoğdu 77 kilo koparma ve silkmede bronz madalya kazandı.

- Milli cimnastikçi Ahmet Önder, genel tasnifte bronz madalya kazandı.

- Nuray Levent, silkmede 116 kilo ile altın, koparmada 95 kilo ile gümüş madalya kazandı.

- Milli badmintoncılar Serdar Koca ve Serhat Salim çift erkekler finalinde Fransız rakiplerine 2-0 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

- Milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde 2.13:43'lük derecesi ile bronz madalya kazandı.

- Milli badmintoncılar Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti finalde Fransız rakiplerine kaybederek gümüş madalya kazandı.

- Milli güreşçi Elçin Ali 60 kiloda gümüş madalya kazandı.

- Milli güreşçi Murat Fırat, 67 kiloda bronz madalya kazandı.

- Milli güreşçi Yunus Emre Başar, Sırp rakibini 5-0 yenerek altın madalya kazandı.

- Milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.