Akdeniz Off Road Kupası'nda pilotların çamurla imtihanı

Alparslan ÇINAR / ANTALYA, () -

Antalya'da bu yıl ilk defa düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı'nda ikinci gün nefes kesti. Zorlu parkurda kıyasıya yarışan pilotlar, çamur dolu çukurdan geçerken oldukça zorlandı.

Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen '2018 Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı', Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda devam etti. Seyirci etabıyla devam eden yarışa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Birbirinden zorlu parkurlardan geçmek için kıyasıya yarışan offroad pilotlarından bazılarının, içi su dolu çukurlardan çıkarken zorlandıkları dikkati çekti. Zaman zaman aksilikler de yaşayan bazı pilotların offroad araçları arızalandı. Parkur görevlilerinin yardımıyla pist dışı edilen araçlar onarımın ardından yeniden yarışa devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araçların parkur geçişleri

- İzleyicilerden detay

- Genel detaylar



(FOTOĞRAFLI)