Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı start aldı (2)

LYRBOTON KOME ETABI BAŞLADI

Antalya'da bu yıl ilk defa düzenlenen Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı'nın Lyrboton Kome etabı start aldı. Varsak bölgesindeki Lyrboton Kome etabında 50 off- road pilotu mücadele edecek. Start çizgisinde yerini alan macera sporu tutkunları, özel dizayn off road araçlarını zorlu parkura sürdü. Orman içerisindeki zorlu etap, seyirciler tarafından da ilgiyle takip edildi.X

Akdeniz Off Road Kupası 2'nci Ayak Yarışı, yarın yapılacak final etabıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Araçlardan görüntü

- Sporcu detay

- Seyirci detay

- Araç detay

- Yarış görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

(FOTOĞRAFLI)