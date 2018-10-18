'Akdeniz'de 600 futbol takımı var'

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, "Antalya'da 400, Akdeniz'de ise Süper Lig'den U13'e kadar 600 futbol takımı var" dedi.

Spor Turizmi Birliği Derneği tarafından Belek turizm merkezindeki bir otelde yapılan aylık toplantının bu ayki konuğu TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan oldu. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, TÜRSAB Akdeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut ve dernek üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

Akdeniz Bölgesi'ndeki sahalar, gelen takımlar ve maçlar hakkında bilgi veren Köksalan, "Antalya'da 400, Akdeniz'de ise Süper Lig'den U13'e kadar 600 futbol takımı var. Antalya'daki 60 sahada 4 bin 500 maç oynatıyoruz. Bu sene Cumhurbaşkanının talimatıyla U11 takımlarının organizasyonlarını da yapacağız. Bunun dışında bölgede 8 kadın takımı, 1 görme engelli takımı, 2 işitme engelli takımı ve 1 ampute takımı da var. Amatör ve profesyonel olmak üzere 250 hakem bulunmakta" dedi.

Spor turizmiyle ilgilenen firmaların faaliyetlerinden bahseden Köksalan, "Geçen sezon bölgeye 1700 takım getirdiniz. Bu sene hedefiniz 2 bin takım. Bazı otellere Arap ülkelerinden kadın takımları ve U15, U17 takımları geliyor. Bu takımlara maç yapacak rakip bulamadığınızı söylüyorsunuz. Bu konuda bize daha önceden bir program dahilinde talepte bulunursanız, bu talepler erken olursa mesela 15 gün kalmış 'Bana takım lazım', yok, çünkü biz o gün o takıma maç vermişiz. Onun oynanması gerekiyor. Siz bize 1-2 ay önce talepte bulunursanız biz sizi burada oynatacak takımsız bırakmayız. Kesin rakip takım buluruz. Karşı takıma en iyisini çıkartırız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI