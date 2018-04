Nusret DURUR/ARTVİN,()

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde 8 ilden 51 sporcunun katılımıyla yapılan ve Türkiye Kano Federasyonu tarafından organize edilen Akarsu Kano Slalom 2018 Yusufeli Bahar Kupası sona erdi. Şampiyonada derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından organize edilen Akarsu Kano Slalom 2018 Yusufeli Bahar Kupası, ilçede Barhal Çayı üzerinde bulunan 250 metre uzunluğunda 21 kapıdan oluşan yapay parkurda düzenlendi. Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Sporları Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Başköylü, kano sporuna her geçen gün artan bir ilgi olduğunu söyledi. Beşköylü, yarışların önemine dikkat çekerek buradan çıkan başarılı sporcuların yurt dışında yapılan şampiyonalarda ülkeyi temsil edeceğini de ifade etti.

8 ilden 51 sporcunun katıldığı ve 2 gün süren şampiyonanda şu sonuçlar elde edildi:

Büyük Erkek C1 kategorisinde; Murat Çiftçi (Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü) birinci, Sergen Ümit Demirci (Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü) ikinci, Atakan Altan (Yusufeli Turizm Doğa ve Su Sporları Kulübü) üçüncü.

Büyük Bayan K1 kategorisinde; Gamza Polat (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) birinci, Sedanur Çavuşoğlu (Ardeşen Spor Kulübü) ikinci.

Yıldız Erkek K1 kategorisinde; Bahadır Karaduman (Herkes İçin Spor ve Dans G.S.K) birinci, Kamil Kaçar (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) ikinci, Furkan Polat (Yusufeli Belediyesi G.S.K) ise üçüncü.

Büyük Bayan C1 kategorisinde; Kader Korkmaz (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S. K) birinci, Gamze Polat (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) ikinci, Gülbahar Erdoğan (Uluslar arası Bilim Kültür ve Spor Kulübü) üçüncü.

Genç Erkek C1 kategorisinde; Dursun Can Karaduman (Artvin Gençlik Merkezi Spor Kulübü) birinci, Okan Çelik (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) ikinci, Melih Can Akduman (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) üçüncü.

Genç Bayan C1 kategorisinde; Gülse Öztürk (Poyraz Spor Kulübü) birinci, Rabia Arslan (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) ikinci.

Genç Bayan K1 kategorisinde; Cennet Ayhan (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) birinci, Rabia Arslan (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) ikinci, Selin Topan (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) üçüncü.

Yıldız Erkek C1 kategorisinde; Muhammet Usta (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) birinci, Kerem Ali Erkan (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) ikinci, Reşat Ceyhun Hapeloğlu (Çaykur Spor Kulübü) üçüncü.

Büyük Erkek K1 kategorisine; Yusuf Emir Ertek (Yusufeli Turizm Doğa ve Su Sporları Kulübü) birinci, Tarık Tuğcu (Rize Adrenalin Doğa Sporları G. S.K.) ikinci, Hasan Berk Toprak (Artvin Gençlik Merkezi Spor Kulübü) üçüncü.

Genç Erkek K1 kategorisinde; Mustafa Arda Acar (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) birinci, Okan Çelik (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) ikinci, Mustafa Aksu (Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü) üçüncü.

Şampiyonada başarı elde eden sporculara altın, gümüş ve bronz madalyaları düzenlenen törene verildi.

