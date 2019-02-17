AK Parti'li Güler: Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Orduspor'un eski günlerine dönmesi için kapsamlı projelerinin olduğunu belirterek, "Orduspor’u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacak" dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, yeni stadının yapımı tamamlanan Orduspor’un 19 Eylül Stadyumu'ndaki veda maçı olan Gölköyspor karşılaşmasını izledi. Maçın ikinci yarısında tribün liderinin davetiyletaraftar tribününe giderek izleyen Güler, taraftarlarla elindeki simidini de paylaştı. Maç sırasında eski günlerini yeniden yaşadığını belirten Güler, "Maçın ikinci yarısında Orduspor’umuzun tribün lideri yanıma gelip, beni taraftarların arasında maçı izlemeye davet etti. Ben de teklifi kabul ettim ve maçın ikinci yarısını taraftarlarımızın arasında izledim. Benim için de güzel bir değişiklik oldu. Taraftarlarımızla bir arada maçı izlerken eski günleri tekrar yaşadım" dedi.

'ORDUSPOR İÇİN KAPSAMLI BİR MODEL DÜŞÜNÜYORUZ'

Orduspor’u eski günlerindeki başarılarına kazandırmak için projelerinin olduğunu aktaran Güler, "19 Eylül stadındaki son maç oynandı. Orduspor gönlümüzün takımı ve takımıza eski gücünü kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili projelerimiz var. Ordu’da hem profesyonel takımımıza hem de amatör sporcularımıza çok büyük katkılarda bulunmak istiyoruz. Ordu gerçekten çok kabiliyetli, yetenekli sporcuların bulunduğu bir yer. Sadece futbolda değil voleybolda, judoda, karatede, güreşte başarılı olan bir ilimiz. Bu başarıları yeni alanları da eklemek istiyoruz. Takımlarımızı bundan sonra daha üst liglerde görmeyi hedefliyoruz. Ordu’nun hak ettiği yere biran önce gelmesi lazım. Bunun için çok kapsamlı bir proje hazırladık. Bu projeler sonucunda Ordu adından çok güzel bir şekilde bahsettirecek. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Orduspor için kapsamlı bir model düşünüyoruz. Orduspor’u uygulayacağımız güzel modellerle iyi bir hale getireceğiz. Belki de Orduspor eski günlerini daha da aşacak" diye konuştu.



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