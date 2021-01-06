Ahmed Kutucu Fenerbahçe Transferinde Son Dakika!

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe ara sezon itibariyle transferlerine hız kazandırdı. Kötü futbol gidişatını değiştirmek ve başarıya ulaşmak için teknik heyet çalışmalarına hız kazandırdı. Sezon başından beri yoğun eleştirier alan Ali Koç, takımın toparlanması için radikal adımlar atmaya karar verdi. Dün akşam spor camiasının gündemine bomba gibi düşen Mesut Özil transferi bugün netlik kazanmış. Arselan'in başarılı oyuncusu yıllık 5 milyon euro olmak üzere toplamda 3.5 yıllığına Fenerbahçe'yle anlaştığı duyurulmuştu. Fenerbahçe'nin transferleri bomba gibi devam ediyor. Sırada ki isim ise Ahmed Kutucu.

Ahmed Kutucu Fenerbahçe Transferi

Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun Fenerbahçe transferinde son noktaya gelindiği belirtiliyor. Teknik ekibin görüşmeleri devam ederken onay verilmesi durumunda satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncunun kiralanacağı belirtildi. Üstelik Fenerbahçe Ahmed Kutucu transferi için kiralamada herhangi bir ücret ödemeyecek, sezon sonu bonservisini almak isterse Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemesi gerekecek.

Menajeriyle görüştüğünde Türkiye'de top oynamak istediğini belirten Ahmed Kutucu, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 20 yaşında olan forvet oyuncusu 42 maçta forma giydi. Çok yönlü futboluyla bilinen Ahmed Kutucu forvet, forvet arkası ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Boyu 181 cm olan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezon Schalke formasıyla 1 maçta 2 gol atarak adından söz ettirmişti.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 15:23