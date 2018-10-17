Ağabeyine özendi, dünya üçüncüsü oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA ()



ANTALYA'da ağabeyinden etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan 16 yaşındaki Özlem Şimşek, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Milli sporcunun hedefi, olimpiyatlarda madalya mücadelesi vermek.

Antalya'da oturan Özlem Şimşek, ağabeyinin güreş müsabakalarına katılmasından etkilenerek 2016 yılında güreş yapmaya karar verdi. Ailesinin de desteğiyle küçük yaşta güreşe başlayan Özlem Şimşek, antrenörü İlkay Kaya yönetiminde 2 yıl antrenman yaptıktan sonra turnuvalara katılmaya başladı. Plaj güreşinde ilk yarıştığı şampiyonada Türkiye ikincisi olan Özlem Şimşek, bu başarısıyla Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Muğla'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Yıldızlar 50+ kiloda mücadele eden Özlem Şimşek, dünya üçüncüsü oldu. Kazandığı bronz madalyayla ailesinin gururu olan Özlem, plaj güreşinde milli takım formasıyla başarılar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda düzenli antrenman yaptığını anlatan Özlem Şimşek, "Ağabeyimin maçlarını izleyerek etkilendim ve güreşe başlamaya karar verdim. Ailem de destek verdi. Güreşe başlarken Türkiye'yi temsil etme hayali kurdum. 2 yıldır da güreşiyorum. Katıldığım ilk şampiyonada Türkiye ikincisi oldum ve Dünya Plaj Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada da dünya üçüncüsü olmak çok onur verici. Bu başarıdan dolayı çok mutlu oldum. Hedefim olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek. Altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Özlem Şimşek'in sahilde antrenman yapması

- Sporculardan detay

- Özlem Şimşek ile röportaj

- Detaylar

- Drone görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

(FOTOĞRAFLI)