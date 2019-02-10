Afyon evinde Halkbank'a yenildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - VOLEYBOL Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun 17'nci haftasında Halkbank, İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımını 3-1 mağlup etti.
Salon: Veysel Eroğlu
Hakemler: İlhan Şenyurt, Arzu Emiroğlu
İKBAL AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Muhammet Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Leo Andric, Mihajlo Stankoviç, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Kathbart Malinga,Berk Nazım Özbek, Tunç Ayhan, Fırat Kartal)
HALKBANK: Michele Baranowicz, Drazen Luburic, Kemal Kayhan, Samet Güneş, Alen Sket, Efe Bayram (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Furkan Aydın, Arslan Ekşi Guillaume Quesque, Fırat Kantarcıoğlu)
Setler: (18-25, 25-21, 14-25, 21-25)
Süre: 110 dakika (24, 32, 28, 26)
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