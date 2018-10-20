Afyon Belediyespor - TOFAŞ: 96-85

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ali Kesöoğlu

AFYON BELEDİYESPOR: Edgaras Zelionis (7), Marco Shyderrick (20), Jawelle Williamhagins (17), Serkan Menteşe (5), Altan Erol (6), İsmail Kerem Gülmez, Early Calloway (9), Talat Al Tunbey, Tyrus Mc Gee (19), Durkhan Engindeniz, Cemal Nalga (7), Cevher Özer (6)

TOFAŞ: Diante M Garrett (13), Berkan Durmaz, Emre Tanışan, Barış Ermiş (2), Yiğit Arslan(13), Samuel Joese Mejia (18), Mert Konuk, Demonte Tyrone (5), Muhaymin Mustafa, Kyle Weems (7), Kenneth Kadji (25), Muhsin Yaşar (2)

1. Periyot: 28-22

Devre: 54-50

3. Periyot: 79-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Afyon Belediyesor, TOFAŞ'ı sahasında ağırladı. TOFAŞ karşısında Afyon Belediyespor zorlanmadan ilk periyotu 28-22 önde kapattı. TOFAŞ karşısında ikinci periyotta art arda sayılar alan Afyon Belediyespor, 54-50 devreyi galibiyetle kapattı. Takım olarak sahada kontrolü elden bırakmayan Afyon Belediyespor 3'üncü periyodu da 79-59 önde kapattı. Son periyot TOFAŞ, art arda bulduğu sayılarla maçın bitimine 6 dakika 19 saniye kalan aradaki farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Son dakikalarda toparlanan Afyon Belediyespor, Marco Shyderrick ve Tyrus Mc Gee'nin basketleriyle rakibini 96-85 mağlup etti. Maçın en çok sayı atan oyuncusu ise TOFAŞ'tan 25 sayı ile Kenneth Kadji oldu.

Afyon Belediyespor taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı.

(FOTOĞRAFLI)