Afjet Afyonspor'da transfere devam

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Ayfonspor, ara transfer döneminde Metin Yüksel ve Gökhan Kardeş'i kadrosuna kattı.

Geçen hafta Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Onurcan Güler ile Tetiş Yapı Elazığspor'un defans oyuncusu Emre Öztürk'ü renklerine bağlayan Afjet Afyonspor, Altay'dan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile Belçika'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bayaman'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde Yüksel ve Kardeş kendilerini Afjet Afyonspor renklerine bağlayan mukaveleyi imzaladı. Her iki futbolcu da imza attıktan sonra Afjet Afyonspor'un kampına dâhil oldu. Afjet Afyonspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

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