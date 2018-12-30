Afjet Afyonspor'da transfer

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor, Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un orta saha oyuncusu Onurcan Güler'i renklerine bağladı.

Afjet Afyonspor, Akhisarspor'un başarılı orta saha oyuncusu Onurcan Güler'i sezon sonuna kadar kiraladı. Afjet Afyonspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Salih Sel'in katılımıyla kendisini Afyonspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Güler, Akhisarspor'un yanı sıra Anadolu Selçukluspor, Muğlaspor, BB Bodrumspor ve Melemen Belediyespor'da forma giydi.

FOTOĞRAFLI