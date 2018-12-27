Afjet Afyonspor'da transfer çalışmaları

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Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor, Elazığspor'da forma giyen savunma oyuncusu Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor, ilk yarıda istediği sonuçları alamayınca ligi 15 puanla 17'nci sırada bitirdi. İkinci yarı için transfer çalışmalarını sürdüren Afjet Afyonspor, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle TFF'ye başvuran ve serbest kalan Tetiş Yapı Elazığspor'un savunma oyuncusu Emre Öztürk ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Emre Öztürk, kulüp başkanı Salih Sel ile el sıkışıp resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayseri Erciyesspor, Demir Grup Sivasspor, Manisaspor ve son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 26 yaşındaki Öztürk, Elazığspor forması altında bu sezon iç sahada oynanan Boluspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında 10 oyuncu transferi yapan Afjet Afyonspor'da sezonun ilk haftasında forma giyen ancak uyum problemi nedeniyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Danilo Alves'in dışında 17 maç sonunda verim alınamayan 8 oyuncuyla daha yolların ayrılmasına karar verildi. Gönderilmesi planlanan oyuncular arasında Renato Arapi, Mendy ve Sinan Özkan, Timuçin Aşçıgil, Erdi Zengin, Addülkadir Kuzey, Çağatay Polatdemir ve üçüncü kaleci olarak görev yapan Ahmet Kaan Elçi'ye kulüp bulmaları söylendi. Kadroda düşünülmeyen 8 oyuncuya 13 Ocak'a kadar kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği belirtilirken, transfer komitesinin de takıma takviyeler yapmak için çalışmalara hız verdiği kaydedildi.

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