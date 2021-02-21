Aferin Çocuklar… 12 Dev Adam Eurobasket 2022’ye Katılacak!

Eurobasket 2022’ye katılmak için mücadele veren 12 Dev Adam’dan büyük bir başarı geldi. A Milli Basketbol takımımız, elemeler kapsamında D Grubu’nda geçtiğimiz gün İsveç’i 88-80’lik skorla geçmeyi başarmıştı.
12 Dev Adam bu galibiyetle, grupta 5 maçta ikinci galibiyeti alırken, gruptan çıkmak için şansını bir sonraki haftaya bırakmıştı. Bununla birlikte, grubun diğer maçı olan Hırvatistan-Hollanda maçından da önemli bir haber geldi.
Hollanda, grupta yenilgisiz lider olan Hırvatistan’ı 57-65’lik skorla geçti ve bunun ardından Türkiye, son maça kalmadan EuroBasket turnuvasına girme hakkı kazandı.
12 Dev Adam’ın başarısı sosyal medyanın da gündemindeydi…