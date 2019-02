Adriano: "Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum"

"Beşiktaş, maaşlarımı ödedi"

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano Correia, "Teknik direktörümle konuştum ve her zamanki gibi son güne kadar profesyonel olacağımı söyledim. Ancak kendim hakkında da düşünmek zorundayım. 34 yaşındayım ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir teklif gelirse ailemle birlikte değerlendireceğim. Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Tecrübeli oyuncu, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ara transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ın kendisine olan geçmiş maaş borçlarının çoğunu ödediğini söyleyen Adriano, "Beşiktaş'ın birkaç aylık ödemesi vardı. Perşembe günü devre arası transfer dönemi kapanmadan önce olan borçlarının çoğunu ödediler. Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum, kulüp maaşlarımızı ödedi. Bugün durumum şu; Mayıs ayına kadar bir sözleşmem var ancak Brezilya'da transfer dönemi açık olduğu için bu sözleşme teklif almamı engellemiyor. Bir ön sözleşme imzalayabiliyorum. Şu an teklif alabiliyorum. Müzakerelere açığım" diye konuştu.

"TEKLİFLER ALMAK MEMNUN EDİYOR"

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çeken Brezilyalı bek oyuncusu, "Sözleşmemin bitmesine dört ay var. Tekliflerin gelmesi beni memnun ediyor. Fabio Santanna'ya her zaman açık kapı bırakıyorum. Dört ay daha sözleşmem var ve kulübe saygı duyuyorum. Beşiktaş'a teklif almaya açık olduğumu ve bize memnun edici bir şey olursa, kulübe gelip görüşeceğimi açıkça belirttim" diye konuştu.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRECEĞİM"

Beşiktaş'ın takımda kalmasıyla ilgilendiğini de söyleyen Adriano, "Kulübün kalmamla ilgilendiğini biliyorum. Şu anda onlara yardım etmekle ilgileniyorum. Teknik direktörümle konuştum ve her zamanki gibi son güne kadar profesyonel olacağımı söyledim. Ancak kendim hakkında da düşünmek zorundayım. 34 yaşındayım ve fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Çok iyi bir teklif gelirse ailemle birlikte değerlendireceğim ve sonrasında bu durumu açıklamak için onlarla konuşacağım" ifadelerini kullandı.

"BREZİLYA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Santos ve Gremio ile görüşmelerde bulunduğunu, Brezilya'dan Corinthians ve Flamengo gibi takımların da kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Adriano, "Corinthians ve Flamengo'nun bir ilgisi oldu. Bir buçuk yıl önce de yanılmıyorsam Palmieras'ın bir ilgisi vardı. Böyle büyük takımlarla ismimin alınması beni gururlandırıyor. Ancak geleceğimle ilgili sakinim. Somut bir teklif bekliyorum. 34 yaşımda çok iyi hissediyorum. Uzun zamandır kendimle ilgileniyorum. Futbolcular 30 yaşından sonra kendilerine daha iyi bakıyorlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Avrupa'dan bir teklif alırsam onu da düşüneceğim. Ancak şu an Brezilya'ya dönmeyi düşünüyorum. Memnun edecek bir teklif varsa, üst seviyede oynamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.