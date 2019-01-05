Adil Gevrek'ten Sadık Çiftpınar ve Eren Derdiyok açıklaması

"Eren Derdiyok ile temasımız olabilir"

"Sadık Çiftpınar karşılığında Yiğithan Güveli'nin bonservisini aldık, Barış Alıcı'yı 6 aylığına kiraladık ve bonservis aldık"

"Sadık'a Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu, anlayışı için Fikret Orman'a teşekkür ederim"

"Malatya'ya 4-5 uçak inecek"

Taha AYHAN / MALATYA () - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray ile yollarını ayıracak olan Eren Derdiyok ile ilgili bir temaslarının olabileceğini açıkladı. Adil Gevrek ayrıca Sadık Çiftpınar'ın karşılığında ise Yiğithan Güveli'nin bonservisi, Barış Alıcı'nın 6 aylık kiralanması ve bir miktar bonservis bedeli aldıklarını söyledi.

Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, Sadık Çiftpınar transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını yineledi ve "Yiğithan Güveli'yi aldık bonservisiyle, Barış Alıcı'yı 6 aylığına kiraladık, bonservis aldık, prensipte anlaştık. Yarın büyük ihtimalle bitecek" dedi.

"ALLAH SADIK'IN YOLUNU AÇIK ETSİN"

Sadık'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren Gevrek, "Hem oyun anlamında bize sağladığı katkı, hem de karakteri olarak çok değerli bir kardeşimizdi. Taraftarın da bizim de sevdiğimiz bir oyuncu. Bize vermiş olduğu emekler için de teşekkür ederim, Allah yolunu açık etsin. Her Anadolu takımında oynayan oyuncunun hayali de büyük bir takıma gitmektir. Böyle bir teklif geldi, bu oyuncuya kolaylık göstermemiz lazım. Sadık, Fenerbahçe'ye gitmek istiyordu. Biz de iki tarafla da konuştuk, herkesin gönlü olması lazım. Biz kimseyi kırmadan, herkesin gönlünün olduğu şekilde ilerledik. Biz de mutluyuz, Sadık da mutlu" dedi.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TALİP OLDU, ANLAYIŞI İÇİN ORMAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Sadık Çiftpınar'a Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğunu söyleyen Adil Gevrek, şöyle konuştu: "İki camia da çok büyük, ikisiyle de ilişkimiz var. Kimseyi kırmadan, kulübün menfaatini düşünmeliyiz. Beşiktaş başkanına da çok teşekkür ederim. Onlar da talipti. Fenerbahçe de aynı şekilde. İki camiaya da anlayışı için teşekkür ediyorum. Özellikle Fikret başkana. Biz profesyoneliz. İki camiayı temsil ediyoruz. Onlar da istiyordu Sadık'ı, çok istediler. Başkan anlayış gösterdi, o anlayış da bizim için önemliydi."

"EREN İLE İLGİLİ BİR TEMASTA BULUNABİLİRİZ"

Galatasaray'ın yollarını ayıracağı santrfor oyuncusu Eren Derdiyok ile ilgili soruya Gevrek, "Önemli bir oyuncu. Onu hocamızla konuşmamız lazım, herhangi bir şey yok. Şu anda öyle bir temas yok ama olabilir. Hocamızla konuşarak, böyle bir temasta bulunabiliriz. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Olabilir" yanıtını verdi.

"MALATYA'YA 4-5 UÇAK İNECEK"

Evkur Yeni Malatyaspor'un transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Gevrek, "Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. İki önemli oyuncumuz gitti. Bunların yerini doldurmamız lazım. En önemli iki oyuncumuz gitti. Bu iki oyuncunun da yeri dolacak. 4-5 transfer yapılması lazım. Malatya'ya 4-5 tane uçak inecek. Barış da önemli bir oyuncu" diyerek sözlerini noktaladı.