Adem Ljajic, Göztepe maçında oynayacak mı?

Puan tablosunda lider olan Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrüksporla oynadı. Karagümrükspor'un, lideri 2-1 mağlup ettiği maçta Siyah-Beyazlıların 29 yaşındaki yıldız futbolcusu Adem Ljajic sakatlandı. 38. dakikada omzundan sakatlanan oyuncunun derhal oyundan çıkarılmasıyla yerine Mensah geçirildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beşiktaş bugün Ljajic'in durumu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

"HESAPTA OLMAYAN BİR MAÇI KAYBETTİK"

41. haftada oynanan 2-1 Karagümrükspor'un yendiği maç ile ilgili, mağlup Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın bazı açıklamalarda bulundu. Yalçın, açıklamasında şunları söyledi:

"Hesapta olmayan bir maçı kaybettik, üzgünüz. Oynanan oyun beklediğimiz gibi olmadı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz 2. gol bizi çok üzdü. Artık son maça bakacağız."

Ljajic, Göztepe Maçında Oynayacak Mı?

Karagümrük maçında omzundan sakatlanan Adem Ljajic'in tedavileri devam ediyor. Kritik önemi olan maçta Ljajic'in maçta oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı. Müsabaka İzmir 'de , Gürsel Aksel Stadyum'unda oynanacak. Sırp futbolcu takım ile İzmir'e götürülecek.

Ljajic'in maçta oynayıp oynamayacağına maç günü teknik heyet karar verecek.

Sakatlanan Diğer Oyuncuların Durumu Hakkında

Beşiktaş takımının oyuncularının bir kaçı yaşadıkları talihsiz sakatlık durumları nedeniyle bir süredir maça çıkamamakta. Sergen Yalçın, Karagümrükspor maçı sonrası yaptığı açıklamada diğer oyuncuların sağlık durumları ile ilgili de bilgi vermeyi unutmadı. Son maça kimin çıkıp çıkmayacağı ile ilgili konuştu.

"Atiba'nın cezası bitti dönecek, Gökhan Töre belki dönebilir. 3 oyuncu sezonu kapattı, Aboubakar yok."

Yalçın, tüm sakatlıklara ve aksiliklere rağmen ellerindeki mevcut kadroyla Cumartesi günü çıkıp kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyleyerek açıklaması sonlandırdı.