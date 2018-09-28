Adem Çağlayan: "Bu takımın ileride Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğini biliyoruz"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL ()

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında Galatasaray, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. BB Erzurumspor Antrenörü Adem Çağlayan, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Duran topa önlem aldıklarını ancak golü duran toptan yediklerini söyleyen Adem Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin duran toplarına dair çalışmamız vardı. Nasıl kullandıklarını iyi biliyorduk, biz önlem aldık ama bir anlık konsantrasyon eksikliği oldu. 2 puandayız ama bu insanlarda 'Erzurumspor küme düşecek' algısı oluşturmasın. Biz bu takımın ligde kalacağını ve ileriki yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini biliyoruz. Şehir olarak buna hazırız, camiamız çok güçlü. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Centilmence mücadele ederek maçı kazandılar. Porto maçında başarılar dileriz."

Yeni teknik direktörün gelmesinin ardından devam edip etmeyeceğine yönelik konuşan Çağlayan, "Bunun kararını pazartesi günü yönetim verecek. Ben 3 yıldır bu kulüpte çalışıyorum. Pazartesi günü yönetim ve Mehmet hoca ile birlikte bir araya geleceğiz ve ona göre karar alacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Adem Çağlayan'ın açıklamaları