Adem Büyük: "Kimsenin kimseye vurma hakkı yok"

"Kenarda sürekli terbiyesizlik yapıyorlar diye bizi şikayet etti"

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın devre arasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir tartışma yaşayan Adem Büyük maçın ardından yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu söyleyen Adem Büyük, "Bu işlerin içerisinde olmak istemiyorum ama zorla çekiliyorum. Sayın Abdullah Avcı'nın kariyerine saygı duyuyorum ama bir rakip takım oyuncusuna, takım kaptanına hiçbir şekilde kimse vuramaz. Bu yaptığını onun vicdanına bırakıyorum. Soyunma odasına giderken Abdullah Avcı, bana bir şeyler söyledi. Ben de ona karşılık olarak bir şeyler söyledim. Sonra haddini aşarak ileri gitti. Kimsenin kimseye vurmaya hakkı yok. Ayrıca ben onun oyuncusu da değilim. Kenarda sürekli terbiyesizlik yapıyorlar diye bizi şikayet etti. Ancak asıl terbiyesizlik yapan kendisi. Tanıdığım muhabbetim olan bir adamdı, bu hareket ona yakışmadı. İttirme değil, sırtıma vurdu" ifadelerini kullandı.

