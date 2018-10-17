Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Leiden Basketbol: 56 - 69

İSTANBUL,()

STAT: Sakarya Spor

HAKEMLER: Pavel Fuska, Igor Esteve Malmierca, Juozas Barkauskas

ADATIP SAKARYA BŞB BASKETBOL: Junior Etou 12, Mitchell Wilbekin 2, Alan Herndon, Cenk Şekeroğlu 2, Şafak Edge 3, Burak Eslik 5, Toney Douglas 16, Alp Karahan 3, Land Nnoko 11, Uğur Dokuyan, Kerem Özkan 2

LEİDEN BASKETBALL: Sergio De Randamie 3, Maurice Watson Jr. 7, Mohamed Kherrazi 4, Kenneth Simms 11, Darius Thompson 20, Değerli De Jong 20, Clayton Vette 4

1'İNCİ PERİYOT: 14 - 18

DEVRE: 22 - 41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41 - 50

FIBA Avrupa Kuparı 1'inci Tur A Grubu ilk maçında Adatıp Sakarya BŞB Basketbol sahasında Leiden Basketbol'a 56-69'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Leiden Basketbol'dan Worthy De Jong oldu.