Adapazarı'nda off-road heyecanı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Adapazarı'nda yapılan ilk ayağında sporseverler heyecan dolu bir gün yaşadı.

2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın bu yılki ilk yarışı Adapazarı'nın Korucuk Mahallesi'nde başladı. Şampiyonanın açılışı, protokol üyeleri ve sporseverlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 10 ilden 30 takımın katıldığı yarışta off-road tutkunları kıyasıya yarışırken, seyirciler de bu anlara tanıklık ederken büyük heyecan yaşadı. Yarışmacılar 1'inci etapta 8 bin 100 metre olan orman etabını 3 kez, 2'nci etap yarışlarında ise 2 bin 200 metrelik 'Zeytin Dalı' etabını 4 kez geçecek.

54 Otomobil Spor Kulübü Başkanı Bilal Bakan yarışın toplamda 7 ayakta tamamlanacağını belirterek, "Yarışmamız iki gün üzerinden olacak. 8 bin 100 kilometre uzunluğunda olan bir parkurumuz var. Birinci gün orman etabı, ikinci gün ise gösteri etabı olacak" dedi.

Şampiyonaya katılan İlayda Hancı ise etapların zorlu ama güzel olduğunu kaydederek, "Etaplar zorlu ama bir o kadar da güzel" diye konuştu.

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