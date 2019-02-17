Adanaspor - İstanbulspor: 1 - 1

Can ÇELİK / ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Türkalp (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Bersan Duran (xxx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Veli (xx), Hakan (xx), Kenan (xx), Onur Akbay (xx), Fretias (xx), Gökhan (xx) ( Dk.82 Eren x), Bagayoko (xx), Kone (xx), Özkan (xx), Bumba (xx) (Dk.90 Feczesin ?)

İSTANBULSPOR: Muhammed (xx) - Nascimento (xx), İbrahim (xx), Onur Ergün (xx), Cajıc (xx), Atchom (xx), Murat (xx) (Dk.63 Eslem x), Tuncer Duhan (xx), Onur Ural (xx), İbrahim Halil (xx) (Dk.46 Clesio x), Halil İbrahim (xx) (Dk.72 Perovic x)

GOLLER: Dk.44 Kone (Adanaspor), Dk.89 Perovic (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Veli, Onur Akbay (Adanaspor), Tuncer Duhan, Atchom, Perovic (İstanbulspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor evinde konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

20'nci dakikada sağdan serbest vuruş kullanan İstanbulspor’da Murat’ın doğrudan kaleye vurduğu top, az farkla üstten dışarı çıktı.

28'inci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Bumba topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından sert bir şut attı. Top üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

33'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında sağ kanattan derine inen Hakan’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Gökhan topa dokunamayarak pozisyonu değerlendiremedi.

44'üncü dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Bagayoko rakiplerini geçerek çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını Kone'ye attı. Kone düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

73'üncü dakikada Adanaspor atağında soldan hızla ilerleyen Gökhan çaprazdan ceza sahasına yaklaşırken sert bir şut attı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

76'ncı dakikada İstanbulspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Onur Ergün ceza sahasının sağ tarafındaki İbrahim'e pasını verdi. İbrahim içeriye ortasını yaptı. Savunmadan seken topa gelişine vuran Nascimento'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Adanaspor savunması uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Adanaspor'un kontra atağında Gökhan soldan hızla ilerleyerek sağda boş olan Bumba'yı gördü. Topla buluşan Bumba ceza sahası içine girer girmez rakibini geçerek şutunu attı ve meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisinden sekerek İstanbulspor savunmasında kaldı.

88'inci dakikada İstanbulspor kontra atağında topla buluşan Perovic rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdiği sırada Adanaspor savunmasının müdahalesiyle yere düştü. Hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Perovic topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)