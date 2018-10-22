Adana Demirspor - Tetiş Yapı Elazığspor: 0-1

Can ÇELİK / ADANA ()
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Cemal Bingöl (xx), Engin Erdem (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx)- Traore (xx), Emre (x) (Dk. 85 Berk Yıldız), Anderson (x) (Dk. 66 Kage xx), Mitrovic (xx), Hakan (xx), İsmail (xx), Orhan (xx), Orkan (x) (Dk. 66 Batuhan Karadeniz x), Kosecki (xxx), Pote (xx)
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (xxx) - Orhan (xx), Fatih (xx), Onur (xx), Kadir (xx), Ahmet (xx) (Dk. 72 Eren xx), Tatos (xxx) (Dk. 90+2 Diarra), Adem (xx) (Dk. 46 Ali Fırat xx), Bagayoko (xxx), Emre Öztürk (xx), Kadir Taşoğlu (xx)
GOL: Dk. 44 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)
SARI KARTLAR: Traore (Adana Demirspor) - Ahmet Aras, Ali Fırat (Tetiş Yapı Elazığspor)
Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor'a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşma öncesinde ünlü sanatçı Alişan, Adana Demirsporlu taraftarlar için uyarladığı 'Mavi mavi masmavi' şarkısını seslendirdi. Adana Demirspor taraftarı Alişan'a alkışlarla sevgisini gösterdi.
2'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan İsmail ceza sahası içine doğru pasında Orhan'ın şutunda top üstten auta çıktı.
5'inci dakikada Elazığspor'un kazandığı serbest vuruş sonrası topun başına geçen Kadir'in sert şutunu kaleci Çağlar çift yumrukla kornere gönderdi.
19'uncu dakikada Traore sol kanattan derine inerek topu ceza sahası içine yolladı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Hakan'ın şutu kaleci Soner'de kaldı.
29'uncu dakikada Elazığspor'un kontratağında atılan uzun pasta top Tatos'ta kaldı. Tatos'un vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.
44'üncü dakikada Elazığspor'da topla buluşan Tatos, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girip vuruşunu yaparak topu ağlara yolladı: 0-1.
60'ıncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Orkan'ın uzaktan kaleye sert şutunu kaleci Soner son anda kornere çeldi.
70'inci dakikada soldan gelişen Adana Demirspor atağında Hakan'ın ortasında topu göğsüyle yumuşatan Batuhan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.
76'ncı dakikada ev sahibi ekibin kullandığı korner sonucu Elazığspor'un ceza sahası içinde top karambolde kaldı. Adana Demirsporlu futbolcuların penaltı itirazlarına karşın hakem devam kararı verdi.
Maçta başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 1-0 mağlup oldu.
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