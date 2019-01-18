Adana Demirspor - Kardemir Karabükspor: 1-0

CAN ÇELİK / ADANA,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Bersan Duran (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xxx) - Tayyib (xx), Vedat (xx), Legear (xxx), Kaan (xx) (Dk.77 Rassoul x), Erdal (xx) (Dk. 46 Emre Nefiz xx), Anderson (xx), Emre Uğur (xx), Semih (xx), Kosecki (xx) (Dk. 46 Orhan xx), Pote (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan (xx) - Arda (xx), Ahmet Karadayı (xx), Fatih (xx), Berkay (xx), Can (xx), Hüseyin (xx) ,(Dk.86 Melih x) Emre Eser (xx), Yusuf (xx), Batuhan Kurt (xx), Cihan (xx) (Dk.77 Arif x)

GOL: Dk. 82 Pote (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Vedat, Emre Uğur, Kurtuluş (Adana Demirspor) - Can, Cihan, Arif, Emre Eser (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında Legear'ın ceza sahasına sert ortasında topla buluşan Kosecki meşin yuvarlağı dışarı yolladı.

25'inci dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Legear topla hızlı çıktı ve defansın arkasına sarkan Pote'ye pasını aktardı. Pote'nin sert şutunda kaleci Furkan topu iki hamlede kontrol etti.

29'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Kaan topu ceza sahası içine ortaladı. Topla buluşan Semih'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve top Kardemir Karabükspor savunmasının müdahalesiyle kornere çıktı.

30'uncu dakikada sol kanattan ilerleyen Kosecki ceza sahasına girmeden çaprazdaki Vedat'ı gördü. Vedat topu bekletmeden sağ çaprazdaki Pote'ye aktardı. Pote'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

58'inci dakikada Adana Demirspor kontraatağında Legear sağ kanattan çizgiye indi. Topu ceza sahasına yuvarladı ama Pote topa dokunamadı.

70'inci dakikada orta sahadan hızla çıkan Anderson'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orhan'ın vuruşu kaleci Furkan'da kaldı.

82'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Emre Nefiz pasıyla savunma arkasına sarkan Pote'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)