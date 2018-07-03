Adana Demirspor'dan kongreye davet

ADANA Demirspor Kulüp Başkanı Kazım Bozan, kongre üyelerini yarın saat 13.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak kongreye davet etti.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Kazım Bozan, yazılı bir açıklama yaparak, kongre üyelerinin yapılacak olağanüstü kongreye katılımlarını istedi. Bozan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Adana Demirspor taraftarı ve camiasının daha iyi olması için yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığını yarın oluşacak yönetim kurulundan sonra herkes çok daha iyi anlayacaktır. İlk kongrede neden bu fedakarlığı yaptığımı tüm kamuoyu ve Adana Demirspor camiası net olarak görecektir. Adana Demirspor'un daha iyi ve daha güçlü yönetilmesi konusunda ben gerekeni yaptım. Bundan sonraki süreçlerde yönetimde olurum veya olmam şahsıma ne görev verilirse yapmaya da hazırım. Kongre sürecinden bu yana çok ciddi şekilde küfür ve hakaretlere maruz kalmama rağmen hiçbir Adana Demirspor taraftarından bugüne kadar şikayetçi olmadım. Yaptığım bazılarına göre yanlış olsa da ben Adana Demirspor menfaatleri doğrultusunda dün ne yaptıysam yarın da onu yaparım. Hakkımda sosyal medyada edilen küfürleri ailem üzüntü ile öğrenmiş olsa da bütün Adana Demirspor taraftarlarına hakkımı helal ediyorum. Adana Demirspor kongresi inşallah mavi lacivertli camia için bir milat olacaktır. Bu vesileyle bütün kongre üyelerimizi 4 Temmuz Çarşamba günü Adana Büyükşehir Belediyesi'nde saat 13.00'da yapılacak olan kongremize davet ediyorum."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×