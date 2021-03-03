Aboubakar'ın tepkisine Sergen'den yorum!

Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, dün gece oynana maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi ve puanını 57'ye yükseltti. Siyah beyazlıların golü 59'uncu dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi. Geceye damgasını vuran ise Beşiktaş'ın galibiyeti değil, Vincent Aboubakar'ın kenara alınırken gösterdiği tepki oldu. Maçın 85'inci dakikasında Aboubakar oyundan alındı ve yerine N'KouDou maça dahil oldu. Maçın son anlarında kenara alınan Aboubakar, kendisini oyundan alan teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Kenara gelirken Sergen Yalçın'a sert tepki gösteren Aboubakar geceye damgasını vurdu.

"Futbolcular gibi bireysel düşünemem"

Karşılaşma sonrası basın toplantısına katılan Sergen Yalçın, Aboubakar'ın tepkisi hakkında konuştu. Futbolcuların bazen bireysel tepkiler verdiğini kaydeden Yalçın, bir teknik direktör olarak maçın gidişatını düşünmek zorunda olduğunu aktardı. Futbolcuların keyfi isteklerine göre hareket edemeyeceğini kaydeden Sergen Yalçın, futbolcuların aksine maçın gidişatının kenardan daha net olarak görülebildiğini ifade etti. Maça Necip Uysal ile başlayıp daha sonra değiştirdiğini aktaran Yalçın, takımı düşünmek zorunda olduğunu belirtti.

Ligin zirvesinde son durum!

Zorlu Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ve puanını 57'ye çıkartan Beşiktaş, ligin zirvesindeki Galatasaray ile puanını eşitledi. Bu iki takımı, zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyet çıkararak puanını 54'e çıkartan Fnerbahçe izledi. Son haftalardaki performansını bu hafta sergileyemeyen Trabzonspor ise kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Bordo mavililer 48 puanda kaldı ve ligin zirvesiyle arasındaki puan farkı açıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:02