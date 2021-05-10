Aboubakar En Zor Zamanda Beşiktaş'ı Yalnız Bıraktı

Beşiktaş takımının, Galatasaray derbisinde 3-1 mağlup olmasının ardından Aboubakar hakkında ortaya atılan iddialar tekrardan gündemde yer tuttu. Konu ile ilgili olarak edilen son bilgilere göre Beşiktaş'ın bazı yöneticileri oyuncu Aboubakar'ın sözleşme sebebiyle oynamadığı konusunda şüphelerin giderilmesi amacıyla 5 dakika süre bile olsa oynaması gerektiğini belirtti. Diğer taraftan Abubakar ise MR sonuçlarını ortaya attı ve sakatlığının görüldüğü hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş, Cumartesi akşamında Galatasaray’a konuk olmuş ve derbiden 3-1’lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. Ardından siyah-beyazlılar gözlerini Karagümrük karşılaşmasına çevirdi. Beşiktaş, Göztepe ve Karagümrük karşılaşmalarından 4 puan alırsa rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olacak. Beşiktaş'tan bazı yöneticiler ise Kamerunlu yıldız Abubakar için bazı sert eleştirilerde bulundu. İşte Beşiktaş yönetiminin Aboubakar’a sinirlenme nedeni ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Yapılan haberlere göre Beşiktaş takımında Abubakar krizinin büyüdüğü hakkında bilgi sahibi olundu. Şampiyonluk yolunda olan kritik maçlarda Beşiktaş, Aboubakar’dan faydalanamamıştı ve bu durum bazı sorunları beraberinde getirdi. Yakında krizin büyümesi ile birlikte şampiyonluk yolunda da ciddi yaralar alındı ve Kamerunlu futbolcuya karşı öfkeler artış gösterdi. Oysa ünlü futbolcu birkaç hafta öncesine kadar Beşiktaş'ın göz bebeği, takımın en büyük motivasyon kaynağı ve idmanların neşesi idi.

Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında golcü eksikliği sebebi ile takımın hücümda neredeyse yokları oynaması sebebiyle Beşiktaş'ın yöneticileri Aboubakar’a karşı ciddi eleştirilerde bulundu. Bunun yanı sıra Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istemesi sebebiyle sakatlığını bahane ettiği iddia edildi. Aboubakar’ın bir maç daha oynaması durumda mevcut sözleşmesinin otomatikman yenileneceği biliniyordu. Yıldız futbolcunun derbi öncesi çekilen MR’da iyileşmeye görünmesine rağmen “girmek istemiyorum” şeklinde ifadeler kullanması yöneticileri oldukça kızdırdı ve siyah-beyazlılar Apoubakar’a takımı en zor zamanında yalnız bıraktığı için çok sinirlendi.