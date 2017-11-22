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Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve dün akşam arkadaşlarına rakip olan Aboubakar maç sonunda Beşiktaş'lı taraftarların isteklerini yerine getirdi.Portekiz'deki ilk maçın sonunda da Beşiktaş soyunma odasına inen Aboubakar bir kez daha gönülleri fethetti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü

Geçen sene Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans sonrasında Beşiktaş'lı taraftarların sevgilisi haline gelen Aboubakar dün akşam bir kez daha Beşiktaş'lı taraftarların gönüllerini fethetti.Portekiz'deki ilk maçın sonunda da Beşiktaş soyunma odasına inen Aboubakar kendi takım arkadaşlarının tepkisini çekmişti.

Beşiktaş ile Porto'nun 1-1 berabare kaldığı dün akşam ki maçın ardından Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent  Aboubakar maç sonu siyah beyazlı taraftarlar-ı kırmayarak 3'lü çektirdi.

Vincent Aboubakar maç sonrasında , Tolgay Arslan ile formaları da değişti.

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