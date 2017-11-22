Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ve dün akşam arkadaşlarına rakip olan Aboubakar maç sonunda Beşiktaş'lı taraftarların isteklerini yerine getirdi.Portekiz'deki ilk maçın sonunda da Beşiktaş soyunma odasına inen Aboubakar bir kez daha gönülleri fethetti.