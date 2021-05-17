Aboubakar Beşiktaş Hakkında Açıklama Yaptı

Geçirdiği sakatlığı sebebiyle Beşiktaş takımına sözleşmesi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılan Yıldız futbolcu Aboubakar, konu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu, yapmış olduğu açıklamalarına Beşiktaş'a kendisine bir daha getirdikleri için başkana ve menajerini teşekkür ederim, şeklinde başladı. Porto'da zor bir dönemden geçtiğini ifade eden yıldız golcü, orada oynayamadığını fakat Beşiktaş'a döndüğü zaman tekrardan oynamaya başladığını açıkladı. Aboubakar, hayatında sürekli kendisine hedefler koyduğunu ve hedefsiz yaşanmadığını söyledi. Futboldaki hedefinin de şampiyonluk olduğunu açıklayan Abubakar, hayattaki hedefinin ise oğluna iyi bir baba olmak olduğunu söyledi. Beşiktaş olarak bir hedefleri bulunduğuna işaret eden Yıldız futbolcu, futbolcunun bireysel olduğunu, kendilerinin üzerine düşeni yaptığını ve bunu grup olarak başardıklarını açıkladı. Şampiyonlukta ise aşçıya kadar herkesin emeği olduğuna dikkat çekti.

Göztepe maçında da ikinci yarıyı izlemediğini ifade eden Abubakar, odasına dua etmeye gittiğini, güçlü bir inancı olduğunu ve bu şekilde yaşadığını söyledi. Geldiği zaman ister şampiyon olacaklarını bildiğini açıklayan yıldız futbolcu, öyle de oldu ve öyle olması lazımdı, dedi. Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu hak ettiğini söyleyen yıldız futbolcu bu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş'ın kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu ifade eden Aboubakar, Avrupa'da ilk şampiyonluğu burada yaşadım, dedi. Zor bir dönem geçirdiği sırada zor bir sözleşme kabul ettiğini ifade eden yıldız isim, çok fazla şeyin üstünden geldiğini, şampiyon olmak istediğini ve acı çekmeden bir şeylerin olmadığını söyledi. Buraya ise gol atmak için değil insanları mutlu etmek için geldiği şeklinde ifadeler kullanıldı.

Sergen hocanın yapması gerekeni yaptığını ifade eden yıldız golcü, takıma enerjisini yansıttığını ve bu şampiyonlukta çok fazla kişinin emeği olduğunu söyledi. Deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçını ise 1-0’lık skor ile kazandıklarını açıklayan yıldız golcü Aboubakar, golü Atiba'nın attığını kendisinin ise asisti yaptığını söyledi. Rakipleri ile Yeni Malatyaspor maçında ara yaşadıklarını ifade eden golcü bu durumun kendisi adına golden daha değerli olduğunu dile getirdi.