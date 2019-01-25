ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, "Serdar Aziz'den transfer açıklaması" başlıklı haberimizde sehven hata yapılmıştır. İlgili haberin kullanılmamasını rica ediyoruz.
İyi çalışmalar.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, "Serdar Aziz'den transfer açıklaması" başlıklı haberimizde sehven hata yapılmıştır. İlgili haberin kullanılmamasını rica ediyoruz. İyi çalışmalar.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, "Serdar Aziz'den transfer açıklaması" başlıklı haberimizde sehven hata yapılmıştır. İlgili haberin kullanılmamasını rica ediyoruz.
İyi çalışmalar.