Abdurrahim Albayrak ; 'Kimse bizi satamaz !'

Basın mensupları ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak ; "Gomis haberi yakışıksızdı. O haberin içeriden nasıl çıktığını, kimler tarafından sızdırıldığını biliyoruz. O haini tanıyoruz. Bunları isimleriyle beraber GS TV'den tek tek açıklayacağız. Galatasaray'ın ekmeğini yiyip bizi satıyorlar, kimse bizi satamaz. Bunları bu kulüpte barındırmayacağız" diye konuştu.

Yeni başkan Mustafa Cengiz hakkında da konuşan Albayrak ; "Başkan Mustafa Cengiz çok fedakar. Aslanlar gibi 'ben adayım' dedi. Girdi seçime herkese ders verdi. Artık kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz Başkanım o konuda noktayı koydu". ifadelerini kullandı.