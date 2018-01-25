Galeriler Videolar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Lionel Messi , Arda'ya veda etti !
Lionel Messi , Arda'ya veda...
Abdurrahim Albayrak ; 'Kimse bizi satamaz !'
Abdurrahim Albayrak ; 'Kimse bizi...
Fenerbahçe'de derbi önce Janssen şoku !
Fenerbahçe'de derbi önce Janssen şoku...
Trabzonspor'da derbi öncesi Burak Yılmaz gelişmesi
Trabzonspor'da derbi öncesi Burak Yılmaz...
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera...

Abdurrahim Albayrak ; 'Kimse bizi satamaz !'

Mustafa Cengiz'in başkan olmasıyla yeniden görev almaya başlayan Abdurrahim Albayrak ilk iş olarak “Kulüpte çalışıp dışarı haber sızdıranları GS TV’den açıklayacağız” diye konuştu.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:08
Abdurrahim Albayrak ; 'Kimse bizi satamaz !'

Basın mensupları ile bir araya gelen Abdurrahim Albayrak ; "Gomis haberi yakışıksızdı. O haberin içeriden nasıl çıktığını, kimler tarafından sızdırıldığını biliyoruz. O haini tanıyoruz. Bunları isimleriyle beraber GS TV'den tek tek açıklayacağız. Galatasaray'ın ekmeğini yiyip bizi satıyorlar, kimse bizi satamaz. Bunları bu kulüpte barındırmayacağız" diye konuştu.

Yeni başkan Mustafa Cengiz hakkında da konuşan Albayrak ; "Başkan Mustafa Cengiz çok fedakar. Aslanlar gibi 'ben adayım' dedi. Girdi seçime herkese ders verdi. Artık kimse fırsatçılık yapıp erken seçime gitmeye kalkmasın. Mustafa Cengiz Başkanım o konuda noktayı koydu". ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lionel Messi , Arda'ya veda etti !
Lionel Messi , Arda'ya veda etti !
Fenerbahçe'de derbi önce Janssen şoku !
Fenerbahçe'de derbi önce Janssen şoku !
Trabzonspor'da derbi öncesi Burak Yılmaz gelişmesi
Trabzonspor'da derbi öncesi Burak Yılmaz gelişmesi
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera futbolu bıraktı
Galatasaray'dan Eto'o bombası !
Galatasaray'dan Eto'o bombası !
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi yaşanıyor !
Beşiktaş'ta Negredo ve Quaresma krizi yaşanıyor !
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da !
Dünya yıldızı Robinho resmen Sivasspor'da !
Kayseri'de Fatih Terim farkı ! 1-3
Kayseri'de Fatih Terim farkı ! 1-3
Galatasaray'dan Ayew bombası !
Galatasaray'dan Ayew bombası !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim