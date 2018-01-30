Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyuncu sirkülasyonu olduğunu biliyoruz. Geçen haftaki Gençlerbirliği maçını analiz ederek hazırlandık bu maça. Oyunu set oynayıp baskı kuracaktık. 7, 8 opsiyonumuzu saha içinde kullanmak istiyorduk. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan ve oyun gücü vardır." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'ın 'Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Başakşehir' açıklamalarının da sorulması üzerine Avcı ;" Aykut Hoca'nın yaptığı analiz için teşekkür ediyorum. Oyun olarak konuşmuştur büyük ihtimalle. Bence Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un da yarışta olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sezonun ilk haftalarında ne konuşuluyordu,." ifadelerini kullandı.