Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

Mehmet Can PEÇE / RİZE, () -

Çaykur Rizespor, yeni transferi Aatif Chahechouhe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Aatif ile yarım sezon anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini dile getirdi Er, “Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatif'a ihtiyacı olduğu halde Sayın Ali Koç Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Her şeyden önce sağlık diliyoruz" dedi.

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ise, Okan Buruk ile Sivasspor'da çalışma fırsatı bulduğunu, Fenerbahçe Kulübü'nün fedarlık yapığını ifade etti. Aatıf, "Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe'de Rizespor'a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmem de etkili oldu. Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım" şeklinde konuştu.

Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde meşale ile tezahüratlar ve meşaleler yakarak karşıladı.

(FOTOĞRAFLI)

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