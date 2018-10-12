A Milli Takım, Soçi yolculuğu öncesi basına kapalı çalıştı

RİZE, ()

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya ile oynayacağı karşılaşma için bugün Soçi'ye yolculuk edecek A Milli Takımı, yolculuk öncesinde Rize'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, dün akşam Bosna-Hersek'e karşı oynanan özel maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Takım'ın antrenmanını ziyaret edip, teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Buruk, A Milli Takım Teknik Direktörü ve milli futbolculara Rusya maçında başarılar diledi.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 17.00'de Trabzon Havalimanı'ndan özel bir uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket edecek.

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