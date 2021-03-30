A Milli Takım İspanyol Basınında! Şenol Güneş ve Burak Yılmaz Hakkında Flaş Sözler

Bir İspanyol gazetesi olan Marca gazetesi, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ve Hollanda takımlarına karşı alınan galibiyetler ile Dünya Futbol gündeminin ilk sırasında yer aldı. Başarılara imza atan A milli takımı hakkında haberler yazıldı. Galatasaray yardımcı antrenörü olan Albert Riera ve Alanyaspor’lu Moren’nun da görüşlerine haber içerisinde yer verildi. Şenol Güneş ve Burak Yılmaz için flaş ifadeler kullanılan haberde A milli takımının başarısı tebrik edildi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemelerinde aldıkları başarı ile dünya gündemini sarstı. Norveç ve Hollanda'nın sahadan silinmesi ile üst üste alınan 2 galibiyet sayesinde A milli Takım dünya futbol gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi. İspanyol gazetesi olan Marca A milli takımımızın başarılarını kaleme aldı. Türkiye'nin 2002 senesinde Dünya Kupası'nda 3'lüye kaldığını hatırlatan gazete, Türkiye'nin Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda Yıldızlara dokunduğunu anımsattı. “2002’de Osmanlılar turnuvayı 3 olarak bitirdi” sözlerini yazan gazete, Brezilyalı Ronaldo ise Türklere finalin kapısını kapatmıştı dedi.

Şenol Güneş'in 20 yıl sonra Türkiye'yi tekrardan Dünya Kupası'na döndürmek istediği ifade edildi. 68 yaşında olan teknik adam Güneş’in İzlanda ve Fransa'nın yer aldığı zorlu bir grupta ülkesini Avrupa şampiyonasına götürmeyi başardı dendi. Şimdi ise 2022 Dünya kupasına giden yolun, dolu dolu başladığını ifade eden Marca Gazetesi, yalnızca C’ye düştükleri Milletler Ligi'nde başarısızlık alındığını dile getirdi.

Letonya'yı da yenerek mükemmel başlangıcın uzatabilir olduğu yorumları yapıldıktan sonra usta golcü ve Kaptan Burak Yılmaz'ın Türkiye'nin hedeflerini dile getirdiğini ve ne pahasına olursa olsun Dünya Kupası'na gitmek istiyorum ifadelerinde bulunduğu İspanyol gazetesinde yazıldı.

Galatasaray takımının yardımcı antrenörü olan Albert Riera ise A Milli Takım hakkında Türkiye'nin ne oynadığını iyi bildiğini ifade etti ve oyunu kontrol etmek istediklerini dile getirdi.